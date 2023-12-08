Блинкен раскритиковал Израиль из-за гибели гражданских лиц в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен поставил под сомнение усилия Израиля по защите гражданского населения в Газе во время его военной операции против террористической группировки ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает DW.

По его словам, через неделю после начала операции на юге Газы крайне важно, чтобы Израиль уделял особое внимание защите гражданского населения.

"И остается разрыв между... намерением защитить гражданское население и фактическими результатами, которые мы видим на местах", – сказал Блинкен.

Жители сектора Газа пожаловались DW, что им некуда идти, поскольку Израиль расширяет свои наземные операции на юге.

По оценкам ООН, около 1,9 миллиона человек – подавляющее большинство населения Газы – были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Согласно информации CNN, чиновники США ожидают, что нынешняя фаза наземной операции Израиля в Газе, возможно, продлится до января 2024 года, прежде чем тот перейдет к менее интенсивной стратегии, которая будет направлена на конкретных боевиков и лидеров ХАМАС.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль рискует потерпеть "стратегическое поражение" в Газе, если не приложит больше усилий для защиты гражданского населения.

В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм отверг утверждение министра обороны США Ллойда Остина о том, что дальнейшие жертвы среди гражданского населения в Газе могут привести к еще большему количеству боевиков ХАМАС и к "стратегическому поражению" Израиля.

Между тем вице-президент США Камала Харрис заявила, что после завершения конфликта между Израилем и ХАМАС необходимо воссоединить палестинское население Газы и Западного берега реки Иордан под единым управлением.