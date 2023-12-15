NYT: США призвали Израиль до конца года уменьшить масштабы операции в Газе

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг посоветовал Израилю прекратить широкомасштабную наземную кампанию в секторе Газы и перейти к более целенаправленной фазе в войне против террористической группировки ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом The New York Times на условиях анонимности сообщили четверо американских чиновников.

По их словам, президент Байден хочет, чтобы Израиль перешел к более точной тактике в течение трех недель или вскоре после этого, о чем его советник по нацбезопасности сказал израильским чиновникам во время встречи.

Они отметили, что США предлагают Израилю привлекать меньшие группы элитных сил, которые будут входить и выходить из населенных пунктов Газы, выполняя более точные миссии по поиску и уничтожению лидеров ХАМАС, а также спасению заложников и разрушению туннелей.

Этой информации предшествовало заявление Байдена о том, что Израиль начинает терять международную поддержку из-за "неизбирательных бомбардировок" Газы, что является гораздо более жесткой оценкой, чем его предыдущие публичные высказывания, в которых он призывал к большей осторожности для защиты гражданского населения.

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, Салливан во время встречи с израильскими чиновниками говорил о возможном переходе к другой фазе "в ближайшем будущем", но отказался указать временные рамки.

В то же время офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовал заявление, где он подчеркнул, что "Израиль будет продолжать войну до тех пор, пока не достигнет всех своих целей".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поставил под сомнение усилия Израиля по защите гражданского населения в Газе во время его военной операции против террористической группировки ХАМАС.

Согласно информации CNN, чиновники США ожидают, что нынешняя фаза наземной операции Израиля в Газе, возможно, продлится до января 2024 года, прежде чем тот перейдет к менее интенсивной стратегии, которая будет направлена на конкретных боевиков и лидеров ХАМАС.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль рискует потерпеть "стратегическое поражение" в Газе, если не приложит больше усилий для защиты гражданского населения.

Тем временем вице-президент США Камала Харрис рассказала, как в Вашингтоне видят будущее сектора Газы после войны Израиля и ХАМАС.