CNN: В США ожидают, что нынешняя фаза операции Израиля в Газе может завершиться до января

Чиновники США ожидают, что нынешняя фаза наземной операции Израиля в Газе, возможно, продлится до января 2024 года, прежде чем тот перейдет к менее интенсивной стратегии, которая будет направлена на конкретных боевиков и лидеров ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом CNN сообщили несколько высокопоставленных чиновников администрации президента США.

По словам одного из них, Белый дом глубоко обеспокоен тем, как будут разворачиваться операции Израиля в Газе в течение следующих нескольких недель, поскольку война вступает на новую территорию на юге сектора.

Он добавил, что в "жестких" и "прямых" разговорах США решительно предупредили Израиль, что Армия обороны (ЦАХАЛ) не может повторять разрушительную тактику, которую она использовала на севере, и должна сделать больше, чтобы ограничить жертвы среди гражданского населения.

Один из американских чиновников сказал, что цель Израиля ослабить ХАМАС настолько, чтобы тот никогда не смог повторить атаку, которую он совершил 7 октября, вряд ли будет достигнута до конца 2023 года.

По его словам, ожидают, что Израиль продолжит стремиться к этой цели в следующей фазе конфликта, которую американские чиновники рассматривают как "долгосрочную кампанию".

США также дали понять Израилю, что поскольку мировая общественность все больше выступает против его наземной операции, в результате которой погибли тысячи гражданских лиц, время, которое Еврейское государство имеет для продолжения операции в ее нынешнем виде и сохранения значимой международной поддержки, быстро истекает, говорится в материале CNN.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль рискует потерпеть "стратегическое поражение" в Газе, если не приложит больше усилий для защиты гражданского населения.

В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм отверг утверждение министра обороны США Ллойда Остина о том, что дальнейшие жертвы среди гражданского населения в Газе могут привести к еще большему количеству боевиков ХАМАС и к "стратегическому поражению" Израиля.

Между тем вице-президент США Камала Харрис заявила, что после завершения конфликта между Израилем и ХАМАС необходимо воссоединить палестинское население Газы и Западного берега реки Иордан под единым управлением.