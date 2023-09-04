Шольц показался в "пиратской" повязке после падения на пробежке: ждет мемов

Канцлер Германии Олаф Шольц разместил в Twitter свою фотографию с повязкой на глазу после того, как он упал и травмировался во время пробежки в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В посте канцлера легко считывается самоирония, и он отмечает, что уже ждет мемов, основанных на этом его образе.

"Когда с тобой случилось что-то плохое...

Не могу дождаться, чтобы увидеть мемы. Спасибо за добрые пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле", – заверил Шольц.

Wer den Schaden hat…

Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023

Представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт уточнил, что повязку Шольц вынужден будет носить несколько недель, но все запланированные встречи и мероприятия канцлер посетит, в частности автовыставку в Мюнхене во вторник, и выступит с речью в Бундестаге в среду, позже примет участие в саммите G20.

"Канцлер чувствует себя хорошо... и находится в хорошем настроении", – заверил спикер.

Ранее пресс-секретарь Шольца заявила, что 65-летний канцлер упал во время пробежки и получил синяки на лице, подтвердив предыдущие сообщения немецких СМИ.

В связи с этим Шольц отменил запланированное на воскресенье предвыборное выступление в южно-центральной земле Гессен.

Последние опросы свидетельствуют, что почти три четверти немцев недовольны работой правящей коалиции во главе с Социал-демократической партией и канцлером Олафом Шольцем.