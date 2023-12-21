В Румынии увидели шанс для снятия блокады Австрии на вступление в Шенген

Двое румынских депутатов Европарламента утверждают, что после согласования в ЕС миграционной реформы Австрия больше не имеет веских оснований противодействовать заявке их страны на присоединение к Шенгенской зоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

После того, как институты ЕС согласились на политическое соглашение по ключевым элементам в пяти проектах законов, депутат Европарламента Драгош Пислару называл условия, которые Австрия выдвинула по заявке Румынии на вступление в Шенгенскую зону, устаревшими.

Пислару призвал румынское правительство и президента Клауса Йоханниса стратегически использовать это соглашение на уровне ЕС, чтобы положить конец унижению румын в длинных очередях на границах и предотвратить дальнейший ущерб для румынской экономики.

С подобными призывами выступил другой румынский евродепутат Влад Георге.

"Австрия потеряла последний повод для противодействия вступлению Румынии в Шенгенскую зону", – сказал Георге, отметив, что политический шантаж со стороны таких стран, как Австрия и Венгрия, помешал институтам ЕС согласовать предложение, впервые представленное осенью 2020 года.

В декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, но согласились на присоединение Хорватии. Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды – они заявляли, что Бухарест и София имеют проблемы со сдерживанием нелегальной миграции.

Летом Европарламент принял резолюцию с призывом к Европейскому совету одобрить присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне до конца 2023 года.

Недавно сообщалось, что Австрия готова согласиться на "частичное" присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне – только в вопросах авиаперевозок и в обмен на усиление безопасности на внешних границах ЕС.