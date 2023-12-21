У Румунії побачили шанс для зняття блокади Австрії на вступ до Шенгену

Двоє румунських депутатів Європарламенту стверджують, що після погодження у ЄС міграційної реформи Австрія більше не має вагомих підстав протидіяти заявці їхньої країни на приєднання до Шенгенської зони.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Euractiv.

Після того, як інституції ЄС погодилися на політичну угоду щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, депутат Європарламенту Драгош Післару називав умови, які Австрія висунула щодо заявки Румунії на вступ до Шенгенської зони, застарілими.

Післару закликав румунський уряд і президента Клауса Йоганніса стратегічно використати цю угоду на рівні ЄС, щоб покласти край приниженню румунів у довгих чергах на кордонах і запобігти подальшій шкоді для румунської економіки.

З подібними закликами виступив інший румунський євродепутат Влад Георге.

"Австрія втратила останній привід для протидії вступу Румунії до Шенгенської зони", – сказав Георге, зазначивши, що політичний шантаж з боку таких країн, як Австрія та Угорщина, завадив інституціям ЄС узгодити пропозицію, вперше представлену восени 2020 року.

Нагадаємо, у грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії. Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди – вони заявляли, що Бухарест та Софія мають проблеми зі стримуванням нелегальної міграції.

Влітку Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до Європейської ради схвалити приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони до кінця 2023 року.

Нещодавно повідомляли, що Австрія готова погодитися на "часткове" приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони – лише у питаннях авіаперевезень та в обмін на посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС.



