Вице-канцлер Германии: Мы должны быть готовы к увеличению ответственности в противостоянии Путину

Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек считает, что Берлин должен брать на себя больше ответственности в противодействии президенту РФ, который пытается разрушить послевоенный порядок в Европе.

Об этом он сказал в интервью t-online, сообщает "Европейская правда".

"Путин считает, что может победить Запад в долгой войне на истощение. Что у нас меньше выносливости, чем у него", – сказал Хабек.

"И, к сожалению, в США, например, поддержка Украины разрушается, но не с президентом Байденом, а с республиканцами", – добавил министр.

По его словам, Путин хочет разрушить европейский послевоенный порядок.

"В этой ситуации Германия должна быть готова к росту ответственности", – отметил вице-канцлер.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в среду предупредил о негативных последствиях уменьшения поддержки Украины в ее обороне от нападения России.

Ранее Шольц заявлял, что Германия должна быть готова к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления поддержки другими.