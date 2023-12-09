Шольц о поддержке Украины: Когда другие ослабнут, Германия должна быть готова делать больше

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна быть готова к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления поддержки другими.

Об этом он сказал на конференции своей Социал-демократической партии Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

Олаф Шольц призвал к настойчивости в поддержке Украины со стороны Германии. "Эта война, вероятно, не закончится в ближайшее время", – сказал он.

Поэтому важно, "чтобы мы могли делать то, что необходимо в течение длительного времени", а именно "продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе".

Своим нападением на Украину в 2022 году Россия положила конец общему пониманию мира и безопасности в Европе, считает политик СДПГ. Должна быть ясность, что "границы в Европе больше не будут передвигаться силой", подчеркнул Шольц.

Германия даже должна быть готова к тому, что ей придется делать еще больше, "когда другие ослабнут", сказал канцлер, очевидно, намекая на неясную политическую ситуацию в США перед президентскими выборами в следующем году.

Поэтому с немецкой стороны должны быть приняты решения, "чтобы мы были в состоянии это сделать", отметил он.

Шольц также четко высказался за дальнейшую военную поддержку Украины. "Президент Путин не может ожидать, что мы отступим", – подчеркнул он.

Шольц также упомянул об экономических последствиях российского империализма – для Германии, а еще больше для некоторых других стран. "Мы знаем, что были последствия, которые затрагивают и нас", – сказал канцлер, имея в виду высокие цены на энергоносители. Он подчеркнул, что правительству, тем не менее, удалось обеспечить хорошее энергоснабжение, даже если это, конечно, было "большим финансовым вызовом".

Накануне правительство Германии объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, в который, в частности вошли боеприпасы и разведывательные беспилотники.

Напомним, во время визита в Киев глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи на сумму 1,3 миллиарда евро. Этот пакет содержит, среди прочего, четыре дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, а также 20 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра и противотанковое вооружение.

Недавно он также отверг обвинения в недостаточной помощи Украине, которая воюет против РФ.