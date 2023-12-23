Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине: "У него все в порядке с головой"

Посол Украины в Германии Алексей Макеев выразил благодарность немецкому правительству за помощь Украине в войне с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью радиостанции rbb24 Inforadio, его цитирует DW.

Макеев поблагодарил немецкое правительство за поддержку Украины. "У этого правительства все в порядке с головой", – образно сказал дипломат, выразив при этом пожелание, чтобы Германия взяла на себя роль одного из лидеров в оказании помощи.

"Немцы должны осознавать, что помогать Украине во время войны – и в их интересах, поскольку Россия является угрозой для мира во всей Европе. Помощь Украине важна и для защиты от российской агрессивной войны, и для восстановления послевоенной разрухи", – подчеркнул посол.

По его словам, Украине для перелома в войне прежде всего нужно больше оружия.

Посол также высоко оценил роль канцлера Олафа Шольца на последнем саммите Европейского Союза в Брюсселе. Макеев отметил, что "дипломатическое мастерство" Шольца предотвратило вето Венгрии и сделало возможным начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Он также добавил, что важно уже сейчас задуматься о восстановлении Украины: "Мы не можем ждать до конца войны. Нам нужно все восстанавливать уже сегодня. И здесь лидерская роль Германии очень важна".

Напомним, правительство Германии в пятницу, 22 декабря, обновило перечень военной помощи Украине, сообщив о передаче трех самоходных зенитных установок Gepard с запчастями в дополнение к 49 уже переданных.

На прошлой неделе в перечне переданной Германией военной помощи Украине были зенитно-ракетный комплекс Patriot и ракеты к нему.