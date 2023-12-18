Ведущие интеллектуалы Германии требуют от правительства более активной помощи Украине

В Германии 70 выдающихся деятелей науки и политики критикуют политику немецкого правительства в отношении Украины – они требуют большей поддержки Киева без промедлений.

Текст обращения есть в распоряжении "Европейской правды".

Группа ведущих историков, экспертов по вопросам Восточной Европы и политиков призывает Германию и Запад серьезно отнестись к поддержке Украины в войне против России.

Инициаторами обращения выступили мюнхенский историк Мартин Шульце Вессель, политолог Клаудия Майор и политик ХДС Норберт Реттген.

"Между риторикой о "переломном моменте" (Zeitenwende) и реальной военной поддержкой Украины образовалась пропасть. Вместо того чтобы быстро и комплексно поставлять все, что необходимо, и создавать условия для долгосрочного оборонного производства, политика Германии и Запада сводится к тому, чтобы предоставить Украине ровно столько, сколько нужно для продолжения войны, но недостаточно, чтобы довести ее до успешного завершения", – говорится в обращении.

Его авторы утверждают, что эта политика создает гуманитарные проблемы, поскольку количество жертв среди гражданского населения и военных растет, чем дольше длится война.

Однако, по их словам, эта политика также создает стратегическую проблему, ведь цели России отнюдь не ограничиваются аннексией украинских регионов Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые вместе составляют более 20% территории Украины.

"Российская политика открыто угрожает другим государствам, таким как Республика Молдова и страны Балтии. В долгосрочной перспективе путинская Россия угрожает всему западному альянсу. Чтобы предотвратить доминирование России в Европе, необходимо остановить российскую экспансию в Украине", – говорится в обращении.

"В поддержке Украины не существует противоречия между внешней политикой, которая руководствуется ценностями, и внешней политикой, которая руководствуется интересами. Украина защищает наши ценности, и наши экзистенциальные интересы безопасности требуют, чтобы мы поддерживали ее всеми нашими силами, пока она ведет эту войну", – отмечают немецкие интеллектуалы.

Напомним, вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек считает, что Берлин должен брать на себя больше ответственности в противодействии президенту РФ, который пытается разрушить послевоенный порядок в Европе.

Перед этим канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Германия должна быть готова к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления поддержки другими.