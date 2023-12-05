Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вступление стран Западных Балкан в ЕС является важным вкладом в безопасность Европы, учитывая захватническую войну РФ в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила во время визита в Словению, сообщает Zeit со ссылкой на DPA.

По ее словам, Евросоюз не может позволить себе никаких серых зон перед лицом российского империализма в центре Европы.

"Страны Западных Балкан полностью относятся к ЕС. Это не просто пустая фраза, это в интересах нашей собственной безопасности", – отметила Бербок.

Глава внешнеполитического ведомства призвала к тому, чтобы Евросоюз действовал быстро и решительно завтра и послезавтра и оставался якорем безопасности для всех в Европе.

"В то же время ЕС должен держать слово и сделать следующие шаги в процессе своего расширения, как только условия (вступления стран) будут выполнены", – добавила Бербок.

К странам Западных Балкан относятся Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Черногория и Сербия. Все шесть стран стремятся присоединиться к ЕС, но находятся на разных этапах этого процесса.

Ранее сообщалось, что в Австрии призвали ЕС ускорить процесс вступления стран Западных Балкан, в частности Боснии и Герцеговины, чтобы обеспечить стабильность региона и защиту от иностранного влияния.

В прошлом месяце Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Боснии в ЕС при условии, что страна сначала достигнет необходимого уровня соответствия.

Перед этим глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед Западными Балканами, когда будут решать, начинать ли переговоры о вступлении в следующем месяце.

Напомним, "ЕвроПравда" в своем материале объясняла, какая опасность может исходить от Австрии на декабрьском саммите лидеров ЕС, который будет решать, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной.