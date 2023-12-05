Бербок: Євроінтеграція Західних Балкан – в інтересах безпеки ЄС

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що вступ країн Західних Балкан до ЄС є важливим внеском у безпеку Європи з огляду на загарбницьку війну РФ в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила під час візиту до Словенії, повідомляє Zeit з посиланням на DPA.

За її словами, Євросоюз не може дозволити собі жодних сірих зон перед обличчям російського імперіалізму в центрі Європи.

"Країни Західних Балкан повністю належать до ЄС. Це не просто порожня фраза, а в інтересах нашої власної безпеки", – зазначила Бербок.

Очільниця зовнішньополітичного відомства закликала до того, щоб Євросоюз діяв швидко та рішуче завтра й післязавтра та залишався якорем безпеки для всіх у Європі.

"У той же час ЄС повинен дотримуватися слова та зробити наступні кроки в процесі свого розширення, як тільки умови (вступу країн) будуть виконані", – додала Бербок.

До країн Західних Балкан належать Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Північна Македонія, Чорногорія та Сербія. Усі шість країн прагнуть приєднатися до ЄС, але перебувають на різних етапах цього процесу.

Раніше повідомляли, що в Австрії закликали ЄС прискорити процес вступу країн Західних Балкан, зокрема Боснії і Герцеговини, щоб забезпечити стабільність регіону та захист від іноземного впливу.

Минулого місяця Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ Боснії до ЄС за умови, що країна спочатку досягне необхідного рівня відповідності критеріям членства.

Перед цим глава МЗС Австрії Александр Шалленберг заявив, що лідери ЄС не повинні надавати перевагу Україні перед Західними Балканами, коли вирішуватимуть, чи розпочинати переговори про вступ наступного місяця.

Нагадаємо, "ЄвроПравда" у своєму матеріалі пояснювала, яка небезпека може надійти від Австрії на грудневому саміті лідерів ЄС, який вирішуватиме, чи починати переговори про вступ з Україною.