"Укроборонпром" договорился о партнерстве с оборонными компаниями Литвы

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" (УОП), ранее известное как "Укроборонпром", в среду, 10 января, договорилось о партнерстве с четырьмя литовскими компаниями, которые занимаются военными инновациями и производством.

Об этом сообщила пресс-служба УОП, пишет "Европейская правда".

Генеральный директор УОП Герман Сметанин подписал письмо о намерениях с литовскими компаниями в рамках визита президента Владимира Зеленского в Вильнюс.

Речь идет о компаниях NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe и DMEXS, которые специализируются на создании прицелов, в частности тепловизионных, современных систем дистанционного инициирования подрыва, средств радиоэлектронной борьбы, связи и тому подобное.

"Мы продолжаем работать над углублением сотрудничества отечественной оборонки с инновационными иностранными компаниями в частности в сфере РЭБ и беспилотных систем", – прокомментировал Сметанин.

Еще в прошлом году Киев объявлял, что работает над созданием альянса оборонных индустрий, который бы объединил производственные мощности оружейных предприятий Украины и государств Запада и помог наладить производство современной техники для нужд Вооруженных Сил.

УОП, как известно, уже договорился о создании совместного предприятия с немецким оружейным концерном Rheinmetall, а также имеет партнерские соглашения с оборонными компаниями в Чехии, Польше и еще нескольких государствах.