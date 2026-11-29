В ночь на 29 ноября в турецкой провинции Ризе упал беспилотник, вероятно, украинского происхождения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.

Неизвестный дрон упал поздно ночью на территории чайной плантации в районе города Чаели. В четырёх домах, расположенных вблизи места падения, разбились окна. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

Фото: Hurriyet

После поступления сообщения об инциденте к месту происшествия были направлены подразделения жандармерии и медицинские бригады. Правоохранители продолжили расследование и утром, собрав обломки беспилотника для экспертизы.

В результате осмотра собранных обломков было установлено, что речь идет о дроне, который используется Украиной.

Фото: Hurriyet

Фото: Hurriyet

Правоохранители продолжают исследовать обломки беспилотного летательного аппарата.

Стоит отметить, что город Чаели находится на черноморском побережье Турции.

Напомним, в июле в районе турецкого города Трабзон, расположенного на побережье Чёрного моря, упал беспилотник с боевой частью – предположительно украинский.

17 ноября у побережья Болгарии затонул газовоз GAS HUSKY, который, вероятно, подвергся атаке нескольких неизвестных дронов.

16 ноября ещё одно судно потерпело бедствие у побережья Болгарии.

Недавно Румыния, Болгария и Турция достигли соглашения о создании трёхстороннего механизма координации в Чёрном море на фоне атак дронов.