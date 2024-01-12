Пентагон: РФ и Китай стремятся ослабить военное превосходство США в космосе

Соединенные Штаты фиксируют, как Россия и Китай пытаются ослабить военное преимущество США в космосе – при этом Вашингтон стремится сдержать потенциальные конфликты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила заместитель министра обороны Соединенных Штатов Кэтлин Хикс.

По словам чиновницы, РФ и Китай разворачивают средства, которые могут быть направлены против GPS и других жизненно важных космических систем, пытаясь ослабить военное космическое преимущество США и их союзников.

"Я хочу внести ясность: конфликт не является неизбежным ни в космосе, ни где-либо еще. И Соединенные Штаты обязуются предотвращать конфликты путем сдерживания, давая понять нашим конкурентам, что расходы на агрессию намного превысят любые мыслимые выгоды", – отметила Хикс.

Она отметила, что Космическое командование США играет решающую роль в развитии, инновациях, продвижении и практической поддержке безопасности, стабильности, защищенности и устойчивости космической отрасли.

Гикс обратила внимание на то, что Минобороны Штатов запустило созвездие меньших, более устойчивых и более дешевых спутников, чем раньше – и их количество постоянно растет.

"Динамичная коммерческая космическая отрасль Америки позволяет ей, а также США, значительно опережать увеличение количества космических запусков в Китае за последние пять лет", – указала чиновница.

С 2019 по 2023 год Китай удвоил количество ежегодных космических запусков и более чем втрое увеличил количество полезных грузов, которые он выводит на орбиту.

По словам Гикс, это реальный рост, но за это время количество американских космических запусков в год выросло более чем в четыре раза, в то же время количество запущенных грузов увеличилось почти в 13 раз.

"Чем больше Пентагон будет инвестировать в космос, тем больше будет расти лидерство США", – резюмировала она.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин в письме к президенту США Джо Байдену заявил, что их страны должны стремиться к "мирному сосуществованию".

Напомним, в ноябре Байден и Си встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это была их первая личная встреча за год и первый визит Си в Штаты за четыре года.

Всего через несколько часов после встречи Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором".

Министерство иностранных дел Китая назвало его слова крайне "неправильной и безответственной политической манипуляцией".