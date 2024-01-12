Пентагон: РФ та Китай прагнуть ослабити військову перевагу США у космосі

Сполучені Штати фіксують, як Росія та Китай намагаються послабити військову перевагу США у космосі – при цьому Вашингтон прагне стримати потенційні конфлікти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила заступниця міністра оборони Сполучених Штатів Кетлін Гікс.

За словами посадовиці, РФ та Китай розгортають засоби, які можуть бути спрямовані проти GPS та інших життєво важливих космічних систем, намагаючись послабити військову космічну перевагу США та їхніх союзників.

"Я хочу внести ясність: конфлікт не є неминучим ні в космосі, ні деінде. І Сполучені Штати зобов'язуються запобігати конфліктам шляхом стримування, даючи зрозуміти нашим конкурентам, що витрати на агресію набагато перевищать будь-які мислимі вигоди", – зазначила Гікс.

Вона зауважила, що Космічне командування США відіграє вирішальну роль у розвитку, інноваціях, просуванні та практичній підтримці безпеки, стабільності, захищеності і стійкості космічної галузі.

Гікс завернула увагу на те, що Міноборони Штатів запустило сузір'я менших, більш стійких та дешевших супутників, ніж раніше – і їхня кількість постійно зростає.

"Динамічна комерційна космічна галузь Америки дозволяє їй, а також США, значно випереджати збільшення кількості космічних запусків у Китаї за останні п'ять років", – вказала посадовиця.

З 2019 по 2023 рік Китай подвоїв кількість щорічних космічних запусків та більш ніж втричі збільшив кількість корисних вантажів, які він виводить на орбіту.

За словами Гікс, це реальне зростання, але за цей час кількість американських космічних запусків на рік зросла більш ніж у чотири рази, а кількість запущених вантажів – майже в 13 .

"Що більше Пентагон інвестуватиме в космос, то більше зростатиме лідерство США", – резюмувала вона.

Раніше китайський лідер Сі Цзіньпін у листі до президента США Джо Байдена заявив що їхні країни повинні прагнути до "мирного співіснування".

Нагадаємо, у листопаді Байден і Сі зустрілися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Це була їхня перша особиста зустріч за рік і перший візит Сі до Штатів за чотири роки.

Всього через кілька годин після зустрічі Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором".

Міністерство закордонних справ Китаю назвало його слова вкрай "неправильною і безвідповідальною політичною маніпуляцією".