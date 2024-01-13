Евросоюз отреагировал на выборы на Тайване

Европейский союз сделал заявление относительно президентских и парламентских выборов, состоявшихся на Тайване.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

Евросоюз приветствовал выборы, состоявшиеся на Тайване 13 января, а также всех избирателей, принявших участие в этом демократическом волеизъявлении.

"Наши соответствующие системы управления основываются на общей приверженности демократии, верховенству права и правам человека", – говорится в заявлении.

ЕС также подчеркнул, что мир и стабильность через Тайваньский пролив является ключом к региональной и глобальной безопасности и процветанию.

"Евросоюз остается обеспокоенным ростом напряженности в Тайваньском проливе и выступает против любых односторонних попыток изменить статус-кво", – резюмируется в заявлении.

Как известно, ЕС признает правительство КНР как единственное законное китайское правительство, и сотрудничает с Тайванем без его дипломатического признания, а также выступает против любых попыток силой навязать объединение Тайваня с КНР.

Как сообщает Politico, Лай Цинде, выступающий за независимость Тайваня, победил на президентских выборах, что может привести к обострению напряженности между КНР и США в Южно-Китайском море.

Ранее Пекин расценил выборы на Тайване как выбор между войной и миром и подчеркнул неизбежность воссоединения демократического острова с коммунистическим материком.

Лай Цинде сейчас является вице-президентом Китайской республики, и победа на выборах будет означать беспрецедентное третье подряд пребывание у власти Демократической прогрессивной партии (ДПП), которую осуждает Пекин за ее настаивание на суверенных правах Тайваня и тесные отношения с США, Европой и другими демократическими странами.

"Выборы в китайском регионе Тайвань – это местные выборы и внутренние дела Китая. Независимо от результата, это не изменит основного факта, что Тайвань является частью Китая, и что в мире существует только один Китай", – заявил представитель посольства КНР в Великобритании.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена отправит неофициальную делегацию, состоящую из бывших высокопоставленных чиновников, на Тайвань вскоре после проведения там президентских и парламентских выборов 13 января.

КНР, считающая Тайвань своей частью и не признающая его единоличных контактов с внешним миром, уже успела предостеречь от вмешательства в свои внутренние дела. США в свою очередь также выступили против любого внешнего вмешательства или влияния на выборы на Тайване, в том числе и со стороны Китая.

Министерство обороны Тайваня на прошлой неделе обвинило Китай в угрозе авиационной безопасности и ведении психологической войны против своих жителей из-за запуска серии аэростатов, замеченных вблизи или над островом.