Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані

Європейський союз зробив заяву щодо президентських та парламентських виборів, що відбулися на Тайвані.

Яе повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі офіційного представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано.

Євросоюз привітав вибори, що відбулися на Тайвані 13 січня, а також усіх виборців, які взяли участь у цьому демократичному волевиявленні.

"Наші відповідні системи управління ґрунтуються на спільній відданості демократії, верховенству права та правам людини", – йдеться в заяві.

ЄС також підкреслив, що мир і стабільність через Тайванську протоку є ключем до регіональної та глобальної безпеки й процвітання.

"Євросоюз залишається стурбованим зростанням напруженості в Тайванській протоці та виступає проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво", – резюмується в заяві.

Як відомо, ЄС визнає уряд КНР як єдиний законний китайський уряд, та співпрацює з Тайванем без його дипломатичного визнання, а також виступає проти будь-яких спроб силою нав'язати об'єднання Тайваню з КНР.

Як повідомляє Politico, Лай Цінде, який виступає за незалежність Тайваню, переміг на президентських виборах, що може призвести до загострення напруженості між КНР і США у Південно-Китайському морі.

Раніше Пекін розцінив вибори на Тайвані як вибір між війною та миром і підкреслив неминучість возз'єднання демократичного острова з комуністичним материком.

Лай Цінде наразі є віцепрезидентом Китайської республіки, і перемога на виборах означатиме безпрецедентне третє поспіль перебування при владі Демократичної прогресивної партії (ДПП), яку засуджує Пекін за її наполягання на суверенних правах Тайваню й тісні стосунки з США, Європою та іншими демократичними країнами.

"Вибори в китайському регіоні Тайвань – це місцеві вибори і внутрішні справи Китаю. Незалежно від результату, це не змінить основного факту, що Тайвань є частиною Китаю, і що в світі існує лише один Китай", – заявив речник посольства КНР у Великій Британії.

Раніше повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена відправить неофіційну делегацію, що складатиметься з колишніх високопосадовців, до Тайваню незабаром після проведення там президентських і парламентських виборів 13 січня.

КНР, яка вважає Тайвань своєю частиною і не визнає його одноосібних контактів із зовнішнім світом, уже встигла застерегти від втручання у свої внутрішні справи. США своєю чергою також виступили проти будь-якого зовнішнього втручання або впливу на вибори на Тайвані, зокрема й з боку Китаю.

Міністерство оборони Тайваню минулого тижня звинуватило Китай у загрозі авіаційній безпеці та веденні психологічної війни проти своїх жителів через запуск серії аеростатів, помічених поблизу або над островом.