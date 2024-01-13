Блинкен на встрече с топ-дипломатом компартии Китая обсудил войну в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Вашингтоне с руководителем Международного отдела ЦК Компартии Китая Лю Цзянчао, которого называют главным претендентом на пост нового главы МИД страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном сообщении представителя Государственного департамента Мэтью Миллера.

"Стороны обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, включая войну РФ против Украины, КНДР и Ближнего Востока, и госсекретарь отметил важность поддержки и защиты прав и свобод судоходства в Красном море и избежания дальнейшей эскалации", – отметил Миллер.

По словам представителя госдепа, Блинкен подтвердил важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и в Южно-Китайском море.

"Стороны подтвердили важность продолжения реализации прогресса, достигнутого по ключевым вопросам на саммите между президентом Байденом и председателем Си в США в ноябре 2023 года, в частности, по сотрудничеству в борьбе с наркотиками и коммуникации между военными", – говорится в сообщении.

Обе стороны признали важность продолжения поддержки открытых каналов коммуникации между США и КНР, резюмировал Миллер.

Ранее в Пентагоне заявили, что РФ и Китай стремятся ослабить военное превосходство США в космосе.

Перед этим китайский лидер Си Цзиньпин в письме к президенту США Джо Байдену заявил, что их страны должны стремиться к "мирному сосуществованию".

Напомним, в ноябре Байден и Си встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это была их первая личная встреча за год и первый визит Си в Штаты за четыре года.