Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся у Вашингтоні з керівником Міжнародного відділу ЦК Компартії Китаю Лю Цзянчао, якого називають головним претендентом на пост нового глави МЗС країни.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в опублікованому повідомленні речника Державного департаменту Метью Міллера.

"Сторони обмінялися думками щодо регіональних та глобальних питань, включаючи війну РФ проти України, КНДР та Близького Сходу, і держсекретар відзначив важливість підтримки та захисту прав й свобод судноплавства в Червоному морі та уникнення подальшої ескалації", – зазначив Міллер.

За словами речника держдепу, Блінкен підтвердив важливість підтримання миру та стабільності в Тайванській протоці та в Південно-Китайському морі.

"Сторони підтвердили важливість продовження реалізації прогресу, досягнутого з ключових питань на саміті між президентом Байденом і головою Сі у США в листопаді 2023 року, зокрема, щодо співпраці у боротьбі з наркотиками та комунікації між військовими", – йдеться в повідомленні.

Обидві сторони визнали важливість продовження підтримки відкритих каналів комунікації між США та КНР, резюмував Міллер.

Раніше у Пентагоні заявили, що РФ та Китай прагнуть ослабити військову перевагу США у космосі.

Перед цим китайський лідер Сі Цзіньпін у листі до президента США Джо Байдена заявив що їхні країни повинні прагнути до "мирного співіснування".

Нагадаємо, у листопаді Байден і Сі зустрілися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Це була їхня перша особиста зустріч за рік і перший візит Сі до Штатів за чотири роки.