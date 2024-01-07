Болгария усилила пограничный контроль из-за обязательств по Шенгену

С начала 2024 года Таможенное агентство Болгарии проводит усиленные проверки на всех таможенных и пограничных пунктах, а также по всей стране товаров и грузов, следующих из Австрии и в Австрию.

Об этом сообщило агентство 7 января, передает "Европейская правда" со ссылкой на издание Sofia Globe.

Проверки проводятся во исполнение обязательств по усилению контроля на сухопутных границах, взятых на себя Болгарией и Румынией перед Австрией в подписанном приложении к решению о присоединении двух стран к Шенгенской зоне, сообщило агентство.

Воздушные и морские порты Болгарии будут включены в Шенген с 31 марта 2024 года, в то время как дата включения сухопутных границ Болгарии еще обсуждается.

7 января Палата болгарских автоперевозчиков пожаловалась на длинные очереди грузовиков, образующиеся на пограничных пунктах пропуска, особенно на Дунайском мосту 2.

Таможенное агентство сообщило, что за первые шесть дней года было проведено более 7200 проверок различных типов транспортных средств, в том числе следующих транзитом через Болгарию.

Используются все методы таможенного контроля – физический досмотр, сканирование с помощью рентгеновских систем, проверка документов, говорится в сообщении.

Проверяются как перевозимые товары, так и кабины грузовиков, легковых автомобилей, легких грузовиков и автобусов.

В ведомстве отметили, что за первые шесть дней года во время проверок с нарушением таможенного и акцизного законодательства было обнаружено около 120 000 сигарет и 5,5 кг табака, более 340 литров спирта, 800 литров моторных масел, 1500 кг стирального порошка, 5429 электроинструментов, 10 500 детских игрушек и 110 парфюмерных изделий.

Все перечисленные товары были обнаружены при попытке ввезти их в Болгарию или вывезти транзитом в Западную Европу.

Во время совместного с пограничной полицией осмотра вблизи паромной переправы "Видин" в микроавтобусе болгарской регистрации было обнаружено шесть человек – граждан Сирии, которые путешествовали в специально оборудованном тайнике. По предварительным данным, их перевозили в направлении Австрии, сообщили в ведомстве.

Усиленные проверки дорожной сети страны продолжаются совместно с МВД и другими соответствующими органами.

"Пограничные проверки будут продолжаться на всех пограничных переходах до момента присоединения нашей страны к Шенгенской зоне, после чего контроль останется только на внешних границах ЕС с Турцией и Сербией", – заявили в Таможенном агентстве.

В декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, но согласились на присоединение Хорватии.

Против присоединения Румынии и Болгарии проголосовали Австрия и Нидерланды, ссылаясь на то, что эти страны недостаточно делают для сдерживания нелегальной миграции.

Консенсус относительно "частичного" вступления обеих стран

Появился в конце прошлого года.