Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Габек, который является солидером "Зеленых", обвинил правопопулистов "Альтернатива для Германии" в намерениях превратить ее в "такую страну, как Россия".

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", его заявления прозвучали на фоне публичной дискуссии после того, как стало известно об участии политиков партии во встрече правых, где обсуждали массовую депортацию из Германии лиц иммигрантского происхождения.

Габек заявил, что "АдГ" хочет сделать из Германии автократию по российской модели.

"Они хотят превратить Германию в такую страну как Россия. Они системно готовятся к этому", – подчеркнул он.

По мнению вице-канцлера, государственные службы безопасности в ответ должны также действовать системно – тщательно отслеживать деятельность партии и отдельных ее представителей, их заявления и события, и привлекать к ответственности, когда эта деятельность переступает границы законного.

Габек отметил, что те, кто пытается подорвать демократические основы государства, должны "привлекаться к ответственности с помощью инструментов конституционного государства".

На прямой вопрос о том, поддерживает ли он запрет деятельности "АдГ", Габек отметил, что в этом вопросе решение должен принимать Федеральный конституционный суд, потому что вред от решения, которое потом признают незаконным, будет огромным.

"Все должно быть абсолютно легально. Это нужно продумать очень осторожно", – сказал Роберт Габек.

"Если будет надежно доказано, что партия стремится превратить страну в фашистское государство – такую партию нужно запретить, какой бы сильной она ни была. Или же продемократические силы должны нанести ей политическое поражение", – добавил вице-канцлер.

Напомним, скандал разгорелся после расследования немецких журналистов, у которых получилось узнать содержание непубличной встречи политиков "АдГ" и членов ряда крайне правых организаций: на ней обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.

Политики всего политического спектра Германии осудили содержание обсуждения, а по всей стране на выходных прошли многотысячные демонстрации против крайне правых.

Также это возобновило дебаты о возможности запретить деятельность партии на законодательном уровне как такой, что является опасной для страны.

В последние месяцы "Альтернатива для Германии" стабильно занимала второе или даже первое место в рейтингах, отражая разочарование немцев политикой действующего коалиционного правительства во главе с Олафом Шольцом. Уже три федеральные земли объявили партию правоэкстремистской.

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