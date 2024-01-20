Румунські фермери розблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною – "Дякове-Халмеу".

Про це в коментарі Укрінформу повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, інформує "Європейська правда".

За її словами, прикордонники почали приймати перші вантажні транспортні засоби з України.

"Сьогодні в обід румунські фермери завершили акцію протесту та розблокували пункт пропуску "Халмеу-Дякове" з їхньої сторони. Наразі румунські митники та прикордонники почали приймати перші вантажні транспортні засоби з України", – зазначила Сенгетовська.

Представниця митниці сказала, що за минулу добу суміжна сторона формувала колону вантажівок по 10-15 авто, супроводжуючи їх повз протестувальників до пункту пропуску на в'їзд в Україну.

Загалом з ранку 19 січня по ранок 20 січня було оформлено та пропущено 93 вантажівки, додала Сенгетовська.

Наразі перед КПП "Дякове" на виїзд з України очікує 30 вантажівок, в єЧерзі – 638.

Раніше стало відомо, що румунські протестувальники повністю розблокували рух вантажівок з боку Румунії біля пункту пропуску "Порубне".

Напередодні румунські протестувальники, які блокували рух вантажівок з боку Румунії біля КПП "Красноїльськ", призупинили акцію і рух відновлено у звичайному режимі.

Перед цим румунські ЗМІ повідомляли, що уряд представив перший пакет заходів для допомоги фермерам і далекобійникам, які влаштували протести по всій країні, у тому числі блокували кілька пунктів перетину кордону з Україною.

Водночас Єврокомісія готується наступного тижня запропонувати торговельні заходи щодо України після того, як Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина у спільному листі до ЄК зажадали введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.