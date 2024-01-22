Шмыгаль: Ожидаем от Польши шагов по снятию ограничений для украинских сельхозпроизводителей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил важность взаимовыгодного сотрудничества с Польшей, в частности в вопросе беспрепятственного движения товаров через общую границу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на встрече с польским коллегой Дональдом Туском во время его визита в Киев.

"Со своей стороны мы пообещали приложить максимум усилий, чтобы не навредить и поддержать интересы польских фермеров и перевозчиков. Мы также ожидаем, что и Польша сделает шаги по снятию ограничений для украинских фермеров и производителей", – отметил Шмыгаль.

По его словам, Киев считает, что на сегодня вопрос блокирования границы решен, граница разблокирована, и совместная работа дает результат.

"Украина предложила механизм верификации экспорта агропродукции в соответствии с решением Еврокомиссии. Такой механизм уже эффективно работает с Румынией и Болгарией, и мы также предлагаем использовать его в наших взаимовыгодных отношениях", – добавил Шмыгаль.

Он указал, что Киев призывает Еврокомиссию продолжать меры по либерализации торговли для Украины, а также для либерализации перевозок.

"Со своей стороны мы имеем в парламенте соответствующий законопроект, который приводит в соответствие с европейскими директивами наши логистические и транспортные нормы и обязательства", – сказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Киев ожидает очередного продления регламента ЕС о приостановлении действия всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта и готов к детальной дискуссии со странами Евросоюза относительно торговых потоков.

Ранее СМИ сообщили, что Польша выступит против предложения Европейской комиссии продлить еще на год, до июня 2025-го, режим льготной торговли для Украины.

В Еврокомиссии в конце ноября заявили, что не видят значительных негативных последствий для европейских рынков от украинского агроимпорта.