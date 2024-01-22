Киев ожидает очередного продления регламента ЕС о приостановлении действия всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта и готов к детальной дискуссии со странами Евросоюза относительно торговых потоков.

Об этом заявил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Качка отметил, что в 2024 году нет оснований думать, что украинский экспорт аграрной продукции в ЕС будет расти – наоборот, он иногда даже будет снижаться с возможными единичными исключениями.

Качка напомнил о договоренности, что ЕС еще на год продлит действие автономных торговых мер, которые предусматривают неприменение всех пошлин любого характера, тарифных ограничений и т.д. еще на 12 месяцев.

Как он отметил, в Киеве слышали публичную позицию аграрного еврокомиссара Януша Войцеховского, который предлагает, чтобы регламент либерализации торговли с Украиной на следующий год не только сохранил защитные положения, но и ввел количественные ограничения на импорт мяса птицы и сахара из Украины.

"Оно (предложение) должно быть заслушано, но мы уверены, что комиссия одобрит это решение (о регламенте по беспошлинной торговле. – Ред.)", – отметил торговый представитель Украины.

По его словам, Киев готов к дебатам с соседними странами ЕС, которые заявляют о рисках агроэкспорта из Украины.

Как считает Качка, мнения, которые высказывают фермеры и министры сельского хозяйства, – это больше мысли о том, что Европейская комиссия должна детально изучать весь товарный экспорт Украины, чтобы четко понять, наносит он вред или нет.

"Мы за такое внимание, потому что чем внимательнее смотришь на торговые потоки, тем больше понимаешь, что вреда как такового нет, что это изменение торговли – оно в пользу рынка Европейского Союза", – подчеркнул Качка.

Он добавил, что Киев готов к такому диалогу и на уровне Еврокомиссии, и на двустороннем уровне.

Ранее СМИ сообщили, что Польша выступит против предложения Европейской комиссии продлить еще на год, до июня 2025-го, режим льготной торговли для Украины.

В Еврокомиссии в конце ноября заявили, что не видят значительных негативных последствий для европейских рынков от украинского агроимпорта.