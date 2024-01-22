Большинство работников Европейского центробанка негативно оценивают свою руководительницу

Опрос почти 1160 работников Европейского центрального банка, регулятора еврозоны, выявил, что большинство негативно и крайне негативно оценивает первые четыре из восьми лет деятельности его председателя Кристин Лагард.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

Согласно результатам опроса, чуть больше половины участников опроса назвала работу Лагард "плохой" или "очень плохой". Для сравнения: деятельность ее предшественника, Марио Драги, негативно оценили чуть менее 9% в аналогичном опросе.

Кроме того, почти 60% опрошенных сотрудников ЕЦБ заявили о низком доверии или отсутствии доверия к Лагард и исполнительному совету банка.

Более двух третей опрошенных сотрудников Европейского центробанка также выразили несогласие с прошлогодним решением ЕЦБ отменить "схему поддержки карьерного роста", которая предусматривала дополнительную выплату работникам, увольняющимся по предпенсионному возрасту.

Не разделяет большинство работников банка и подходов Кристин Лагард к регулированию зарплат и внедрению гендерного равенства.

Комментируя результаты опроса, профсоюз Ipso, объединяющий более 5000 сотрудников ЕЦБ, заявил, что Кристин Лагард "слишком часто" комментирует политические вопросы и из-за отсутствия экономического образования не имеет "такой же технократической позиции, как предыдущие два президента в вопросах монетарной политики".

В ЕЦБ же назвали опрос "несовершенным" – мол, один человек мог заполнять его несколько раз, а некоторые из его тем касались обязанностей не только президента или выходили за их пределы. Там привели другой прошлогодний опрос сотрудников Европейского центробанка, 80% участников которого "гордятся тем, что работают" в учреждении, а 89% говорили, что верят в его миссию и цели.

Кристин Лагард возглавила ЕЦБ в 2019 году, до этого она была директором-распорядителем Международного валютного фонда. Лагард – первая женщина на посту центробанка еврозоны.