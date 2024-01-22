Більшість працівників Європейського центробанку негативно оцінюють свою керівницю

Опитування майже 1160 працівників Європейського центрального банку, регулятора єврозони, виявило, що більшість негативно та вкрай негативно оцінює перші чотири з восьми років діяльності його голови Крістін Лагард.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Згідно з результатами опитування, трохи більш як половина учасників опитування назвала роботу Лагард "поганою" або "дуже поганою". Для порівняння: діяльність її попередника, Маріо Драгі, негативно оцінили трохи менш як 9% в аналогічному опитуванні.

Крім того, майже 60% опитаних співробітників ЄЦБ заявили про низьку довіру або відсутність довіри до Лагард і виконавчої ради банку.

Понад дві третини опитаних співробітників Європейського центробанку також висловили незгоду з минулорічним рішенням ЄЦБ скасувати "схему підтримки кар'єрного зростання", яка передбачала додаткову виплату працівникам, що звільняються за передпенсійного віку.

Не поділяє більшість працівників банку і підходів Крістін Лагард до регулювання зарплат та впровадження гендерної рівності.

Коментуючи результати опитування, профспілка Ipso, яка об’єднує понад 5000 співробітників ЄЦБ, заявила, що Крістін Лагард "занадто часто" коментує політичні питання і через відсутність економічної освіти не має "такої ж технократичної позиції, як попередні два президенти в питаннях монетарної політики".

У ЄЦБ ж назвали опитування "недосконалим" – мовляв, одна людина могла заповнювати його кілька разів, а деякі з його тем стосувались обов’язків не лише президентки або виходили за їхні межі. Там навели інше минулорічне опитування співробітників Європейського центробанку, 80% учасників якого "пишаються тим, що працюють" в установі, а 89% говорили, що вірять в його місію і мету.

Крістін Лагард очолила ЄЦБ у 2019 році, до цього вона була директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду. Лагард – перша жінка на посаді центробанку єврозони.