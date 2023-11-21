Работники Европейского центробанка через суд требуют повышения зарплат

Около сорока сотрудников Европейского центрального банка – главного регулятора еврозоны – подали жалобу в Суд ЕС, оспаривая повышение своей заработной платы ниже уровня инфляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Иск, который сотрудники ЕЦБ подали при поддержке собственного профсоюза IPSO, имеет целью отменить решение банка о повышении заработной платы своих работников на 4,07% в январе 2023 года – тогда инфляция в еврозоне была почти вдвое выше.

Спор по заработной плате между Европейским центробанком и несколькими тысячами его сотрудников длится уже больше года и касается формулы, по которой банк рассчитывает повышение зарплат.

В расчетах ЕЦБ учитывает повышение зарплат в более чем 20 центральных банках и учреждениях Европы. В перечень входит и Банк международных расчетов в Базеле, который платит своим сотрудникам в швейцарских франках – валюте, которая значительно укрепилась по отношению к евро.

Но поскольку Европейский центробанк не конвертирует швейцарские франки в евро, когда делает свои расчеты, уровень повышения зарплат получается слишком низким, утверждают авторы иска. Их профсоюз назвал это "грубой халатностью".

Представитель ЕЦБ заявил, что центробанк уже предусмотрел большее повышение заработной платы на 2024 год – примерно на 4,7%, и инициировал пересмотр формулы зарплаты с персоналом.

В июне этого года институты Европейского Союза выступили против планов Европейской комиссии сократить их бюджет на фоне высокой инфляции за счет сокращения заработных плат.