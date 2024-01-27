Глава Пентагона со следующей недели выйдет из больничного

Министр обороны США Ллойд Остин, как ожидается, с понедельника, 29 января, вернется к работе в Пентагоне после госпитализации из-за медицинских осложнений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.

Накануне, 26 января, Остин прошел плановое медицинское освидетельствование в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида, где был госпитализирован из-за осложнений после операции.

Врачи, согласно сообщению Пентагона, констатировали, что лечение министра продолжается хорошо, и ожидается полное выздоровление.

"Рак предстательной железы министр Остина был вылечен рано и эффективно, и его прогноз великолепен. Кроме запланированной физиотерапии и регулярных осмотров после простатэктомии (удаление предстательной железы. – Ред.), он не планирует дальнейшего лечения рака", – говорится в заявлении.

Чиновник Пентагона сообщил журналистам, что глава министерства должен вернуться к работе в офисе со следующей недели.

Ллойда Остина выписали из больницы 15 января после двух недель лечения осложнений, возникших после операции из-за рака простаты. После этого он работал из дома – в частности, возглавил 18-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Ранее в США возникла значительная огласка вокруг госпитализации главы Пентагона из-за того, что Байден и топ-чиновники Белого дома первое время даже не знали, что Остин в больнице.