Глава Пентагона после выписки из больницы подключится к "Рамштайн" из дома

Министр обороны США Ллойд Остин, который совместно с председателем Объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном будет председательствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 23 января, примет в ней участие из дома.

Об этом на брифинге объявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда".

По словам Сингх, Остин проведет заседание "Рамштайн" из своей резиденции, "где восстанавливается после недавних медицинских процедур".

"Эта Контактная группа продолжает делать реальные изменения в режиме реального времени, что является свидетельством нашей коллективной решимости противостоять наступлению России на демократию, суверенитет и основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нам всем безопасность", – добавила она.

Представительница Пентагона отметила, что несмотря на отсутствие у США средств для дополнительной помощи Украине "Рамштайн" важен как площадка координации усилий союзников.

"Это будет еще одна возможность обсудить определенные вехи, которых нужно достичь, а также продолжить координацию того, что – даже если мы сейчас не можем предоставлять помощь по безопасности – наши партнеры продолжают это делать", – пояснила Сингх.

Она повторила призыв к Конгрессу США одобрить дополнительное финансирование для нужд Украины как можно быстрее.

Последнее заседание в формате "Рамштайн" состоялось в ноябре 2023 года, оно тоже проходило в виртуальном формате. После него стало известно о создании ряда новых коалиций в поддержку обороноспособности Украины, в частности, по развитию противовоздушной обороны, дронов, военно-морских и военно-воздушных сил.

Кроме того, Эстония заявила, что подготовила для участников предстоящего заседания "Рамштайн" план стратегии для стран Запада, рассчитанный на три года, чтобы помочь Украине выиграть войну.