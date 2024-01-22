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Глава Пентагона после выписки из больницы подключится к "Рамштайн" из дома

Понедельник, 22 января 2024, 22:44

Министр обороны США Ллойд Остин, который совместно с председателем Объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном будет председательствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 23 января, примет в ней участие из дома.

Об этом на брифинге объявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда".

По словам Сингх, Остин проведет заседание "Рамштайн" из своей резиденции, "где восстанавливается после недавних медицинских процедур".

"Эта Контактная группа продолжает делать реальные изменения в режиме реального времени, что является свидетельством нашей коллективной решимости противостоять наступлению России на демократию, суверенитет и основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает нам всем безопасность", – добавила она.

Представительница Пентагона отметила, что несмотря на отсутствие у США средств для дополнительной помощи Украине "Рамштайн" важен как площадка координации усилий союзников.

Глава Пентагона, которого выписали из больницы, пока будет работать из дома

"Это будет еще одна возможность обсудить определенные вехи, которых нужно достичь, а также продолжить координацию того, что – даже если мы сейчас не можем предоставлять помощь по безопасности – наши партнеры продолжают это делать", – пояснила Сингх.

Она повторила призыв к Конгрессу США одобрить дополнительное финансирование для нужд Украины как можно быстрее.

Последнее заседание в формате "Рамштайн" состоялось в ноябре 2023 года, оно тоже проходило в виртуальном формате. После него стало известно о создании ряда новых коалиций в поддержку обороноспособности Украины, в частности, по развитию противовоздушной обороны, дронов, военно-морских и военно-воздушных сил.

Кроме того, Эстония заявила, что подготовила для участников предстоящего заседания "Рамштайн" план стратегии для стран Запада, рассчитанный на три года, чтобы помочь Украине выиграть войну.

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