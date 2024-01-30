СМИ: В Бельгии фермеры в знак протеста заблокируют порт

Бельгийские фермеры планируют со вторника заблокировать подъездные пути к контейнерному порту Зебрюгге на Северном море из-за недовольства ростом расходов, экологической политикой Евросоюза и импортом дешевых продуктов питания.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

Протестующие планируют заблокировать доступ ко второму по величине в стране порту минимум на 36 часов, начиная с 15:00 по киевскому времени, сообщает издание De Tijd со ссылкой на организаторов и полицию, добавляя, что эти меры могут продлиться до вечера среды.

"Полиция получила информацию об акции в порту Зебрюгге", – заявил представитель портовой администрации, добавив, что пока не понятно, какими будут последствия этой акции.

Во вторник утром фермеры также нарушили движение транспорта вблизи границы с Нидерландами на шоссе E19, когда колонна тракторов направлялась в другой портовый город Антверпен, сообщает RTBF.

В то же время еще в понедельник фермеры заблокировали автомагистрали на юге Бельгии и припарковали тракторы у здания Европарламента в Брюсселе.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо планирует встретиться во вторник с фермерскими ассоциациями.

Накануне во Франции фермеры, как и объявляли, заблокировали автомагистрали по всей стране, в частности те, что ведут в Париж, пытаясь увеличить давление на правительство для удовлетворения своих требований.

Французские фермеры уже больше недели перекрывают дороги в знак протеста против повышения себестоимости продукции и строгих европейских норм. Протесты сопровождаются блокированием дорог, демонстративным разбрасыванием навоза и соломы среди городов и по зданиям, поджиганием шин и соломенных снопов и тому подобное.

Среди жалоб фермеров – все большая бумажная волокита как со стороны Франции, так и со стороны ЕС, а также падение цен на их продукцию. По данным соцопросов, почти 90% французов поддерживают протесты фермеров.

Французский премьер-министр Габриэль Атталь ранее пообещал принять меры для решения того, что фермеры считают недобросовестной конкуренцией, и проблем с передачей фермерской собственности.