ЗМІ: У Бельгії фермери на знак протесту заблокують порт

Бельгійські фермери планують з вівторка заблокувати під'їзні шляхи до контейнерного порту Зебрюгге на Північному морі через невдоволення зростанням витрат, екологічною політикою Євросоюзу та імпортом дешевих продуктів харчування.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

Протестувальники планують заблокувати доступ до другого за величиною в країні порту щонайменше на 36 годин, починаючи з 15:00 за київським часом, повідомляє видання De Tijd з посиланням на організаторів та поліцію, додаючи, що ці заходи можуть тривати до вечора середи.

"Поліція отримала інформацію про акцію в порту Зебрюгге", – заявив представник портової адміністрації, додавши, що наразі не зрозуміло, якими будуть наслідки цієї акції.

У вівторок вранці фермери також порушили рух транспорту поблизу кордону з Нідерландами на шосе E19, коли колона тракторів прямувала до іншого портового міста Антверпен, повідомляє RTBF.

Водночас ще у понеділок фермери заблокували автомагістралі на півдні Бельгії та припаркували трактори біля будівлі Європарламенту в Брюсселі.

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо планує зустрітися у вівторок з фермерськими асоціаціями.

Напередодні у Франції фермери, як і оголошували, заблокували автомагістралі по всій країні, зокрема ті, що ведуть до Парижа, намагаючись збільшити тиск на уряд для задоволення своїх вимог.

Французькі фермери вже більше тижня перекривають дороги на знак протесту проти підвищення собівартості продукції та суворих європейських норм. Протести супроводжуються блокуваннями доріг, демонстративним розкиданням гною і соломи серед міст і по будівлях, підпалюванням шин та солом’яних снопів тощо.

Серед скарг фермерів – все більша паперова тяганина як з боку Франції, так і з боку ЄС, а також падіння цін на їхню продукцію. За даними соцопитувань, майже 90% французів підтримують протести фермерів.

Французький прем'єр-міністр Габріель Атталь раніше пообіцяв вжити заходів для вирішення того, що фермери вважають недобросовісною конкуренцією, і проблем з передачею фермерської власності.