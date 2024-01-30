Орбан повторил свои заявления о "катастрофе" от вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова беспокоится из-за якобы "катастрофических последствий" от вступления Украины в ЕС.

Свои заявления он сделал в интервью французскому изданию Le Point, которое обнародовала его пресс-служба, сообщает "Европейская правда".

Орбан вспомнил о евроинтеграции Украины, комментируя ситуацию с протестами фермеров в Европе.

"Эта история показывает, насколько серьезной проблемой для Европы является Украина, несмотря на войну", – сказал он.

Венгерский премьер утверждает, что сближение Украины с Европейским Союзом или ее вступление "может иметь катастрофический эффект для европейских экономик, особенно в аграрном секторе".

Он рассказал, как Венгрия "страдает" от влияния украинской экономики, поскольку граничит с Украиной.

"Украинская сельскохозяйственная продукция намного дешевле, чем у французских и венгерских фермеров... Мы не можем конкурировать и разрушаем наши сельские хозяйства... Еврокомиссия должна защищать европейские интересы перед украинцами, а не украинские интересы перед европейскими фермерами", – говорит Орбан.

Орбан ранее жаловался, что с присоединением Украины к ЕС вся поддержка для Центральной Европы – в том числе адресованная Венгрии – достанется Киеву.

Напомним, 14 декабря на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой об их вступлении в Евросоюз. Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом воздержаться.

Однако после этого Орбан заявил, что отказался от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.