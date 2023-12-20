Орбан пожаловался, что вступление Украины в ЕС заберет у Венгрии все еврпейские деньги

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что с присоединением Украины к ЕС вся центральноевропейская поддержка – в том числе адресованная Венгрии – достанется Киеву.

Об этом Орбан сказал в эфире телеканала TV2, его слова приводит издание Index, пишет "Европейская правда".

По словам Орбана, никогда раньше не было в истории Европы, чтобы страна, которая находится в состоянии войны, хотела быть включенной в состав Евросоюза.

При этом Орбан заявил, что пока не понятно, присоединится ли Украина к ЕС вместе с территориями, которые сейчас находятся под российским контролем. Стоит отметить, такой вариант сейчас не рассматривается ни ЕС, ни Киевом.

"Несомненно, что если бы мы приняли Украину, то вся помощь, которую оказывали странам Центральной Европы, включая Венгрию, была бы передана им", – жаловался венгерский премьер-министр, не приводя никаких объяснений, откуда у него такие данные.

Напомним, 14 декабря на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой об их вступлении в Евросоюз.

Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

Сам Орбан позже заявил, что согласился отказаться от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.

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