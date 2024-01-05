Пентагон рассказал, сколько целей международная миссия уничтожила в Красном море

Министерство обороны США отчиталось о действиях международной миссии, преимущественно с участием союзников НАТО, для защиты торговых судов в Красном море, которые подвергаются атакам со стороны проиранских боевиков-хуситов.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе Пентагона.

По словам вице-адмирала ВМС США Брэда Купера, с начала миссии коалиция во главе с США сбила 19 беспилотников и ракет, а также потопила три небольших катера, запущенных хуситами против кораблей в Красном море.

Среди сбитых целей – 11 беспилотников, две крылатые ракеты и шесть противокорабельных крылатых ракет.

Он указал, что около 1500 торговых судов безопасно прошли через Красное море с середины декабря, когда США начали миссию Prosperity Guardian.

"Мы, безусловно, помним о постоянной угрозе и ожидаем, что нападения хуситов могут продолжаться. Однако я думаю, что очень важно, чтобы наши действия в этой оборонительной операции были не только словами, но и делами", – отметил Купер.

Как говорится в сообщении Пентагона, в середине ноября боевики-хуситы совершили 25 нападений на торговые суда в Красном море.

Напомним, в последние недели поддерживаемые Ираном боевики-хуситы начали нападать на торговые суда вокруг Аравийского полуострова или обстреливать их под предлогом, что атакуют связанные с Израилем суда.

В ответ Соединенные Штаты объявили о создании международной миссии, преимущественно с участием союзников НАТО, для защиты торговых судов. Великобритания направила для участия в миссии эсминец HMS Diamond.

Накануне 12 стран, в том числе США, Великобритания, Германия и Италия, опубликовали совместное заявление с предостережением для йеменских повстанцев-хуситов от дальнейших нападений на коммерческие суда в Красном море.