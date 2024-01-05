Логистический гигант Maersk прекращает возить грузы через Красное море

Датская логистическая компания Maersk больше не будет отправлять свои грузы из Азии в Европу через Красное море в связи с угрозой атак боевиков-хуситов.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

В пятницу Maersk заявила, что в дальнейшем будет возить грузы более длинным путем, в обход Африки через Атлантический океан, потому что риски для судов на маршруте через Красное море слишком высоки.

Главным толчком к решению стало нападение хуситов на торговое судно компании незадолго до нового года.

"Ситуация постоянно меняется и очень нестабильна, и вся имеющаяся информация указывает на то, что риски для безопасности остаются повышенными", – пояснили в компании.

Как известно, за последние недели торговые суда под флагами разных стран неоднократно попадали под обстрелы с территорий Йемена, контролируемых боевиками-хуситами. Хуситы заявили, что будут атаковать суда, связанные с Израилем.

Изменение торговых маршрутов из-за действий хуситов грозит еще большими задержками с логистикой важных товаров и ее подорожанием.

В ответ США объявили миссию с участием 10 союзников для защиты торгового судоходства. Для участия в ней свой корабль отправила в том числе Дания.

В ВМС США рассказали, что с начала миссии силы коалиции сбили 19 беспилотников и ракет, а также потопили три небольших катера, с которыми хуситы напали на торговое судно и пробовали подняться на борт.