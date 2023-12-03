СМИ: Американский эсминец и несколько торговых судов попали под обстрел в Красном море

Несколько торговых судов и, вероятно, американский эсминец USS Carney попали под обстрел в Красном море.

Об этом сообщает Associated Press, пишет "Европейская правда".

В Пентагоне на просьбу прокомментировать известия об обстреле сказали, что "видели информацию об атаке на USS Carney и торговые суда и предоставят информацию, когда она станет доступной".

Перед этим сообщения об атаке беспилотниками и взрывах в Красном море поступили от британских военных.

В Пентагоне не стали озвучивать, откуда, по их мнению, велся обстрел.

Тем временем боевики хути в Йемене заявили об их причастности к атаке и что одно из судов попали ракетой, и еще одно – дроном в проливе, соединяющем Красное море с Аденским заливом Аден. При этом о присутствии эсминца США не упомянули. Представитель группировки заявил, что атаки будут продолжаться, пока Израиль продолжает войну с ХАМАС в секторе Газа.

Американский чиновник, который согласился комментировать на условиях анонимности, сообщил журналистам, что обстрел начался в 10 утра и продолжался около 5 часов. Еще один анонимный собеседник из США сказал, что эсминец во время этой атаки сбил по меньшей мере один ударный беспилотник.

На прошлой неделе ракеты попали рядом с другим военным кораблем США, когда тот помогал связанному с Израилем судну, которое подверглось нападению.

С конца октября США развернули на Ближнем Востоке дополнительные системы противоракетной обороны.