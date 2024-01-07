В Финляндии из-за морозов отменят поезда дальнего следования

В Финляндии государственная железнодорожная компания VR отменит поезда дальнего следования в начале следующей недели.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Морозы, как и раньше, будут затруднять движение транспорта.

В понедельник, вторник и среду поезда будут отменены как минимум на маршрутах Сейняйоки-Вааса, Хельсинки-Пори, Тампере-Пори, Тампере-Ювяскюля, Ювяскюля-Хельсинки, Тампере-Турку и Иматра-Хельсинки.

Пассажиров будут пересаживать на другие поезда или автобусы. Компания VR обещает возместить стоимость билетов тем, для кого не найдется подходящей альтернативы.

В выходные VR отменил около 60 рейсов. Кроме того, поезда идут с опозданием.

В ночь на пятницу в Финляндии зафиксировали самую низкую температуру XXI века – в аэропорту Энонтекио столбик термометра опустился до -44,3°С.

Из-за сильных морозов Финляндия может установить национальный рекорд потребления электроэнергии.

В соседней Швеции из-за морозов также существенно выросли цены на электроэнергию. В отдельных районах на юге страны – коллапс на дорогах из-за последствий снегопада.