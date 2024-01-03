В Швеции и Финляндии на фоне суровых морозов цены на электроэнергию вырастут на 50% и более

Из-за экстремально холодной погоды в Швеции и Финляндии резко выросли цены на электроэнергию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают SVT и MTV.

В Финляндии в четверг 4 декабря цена биржевой электроэнергии ожидается вдвое больше по сравнению с ценами среды – 28 вместо 12 евроцентов за кВт/ч, а в пиковые утренние часы с 8:00 до 9:00 – даже в четыре раза больше, на уровне 47 евроцентов.

В Швеции к выходным цены на электроэнергию ожидаемо вырастут на 50%. В дополнение к морозам, фактором стала менее ветреная погода, поскольку уменьшается поступление от ветровой генерации.

Напомним, с начала недели в Северной Европе начались сильные морозы.

В Швеции в ночь со вторника на среду зафиксировали самую низкую температуру января за четверть века – более -43℃.

В Финляндии на одной из станций в Лапландии предыдущей ночью зафиксировали -37,8°C.