Финляндия из-за морозов может побить рекорд потребления электроэнергии

В четверг 4 января Финляндия вероятно установит национальный рекорд потребления электроэнергии из-за сильных морозов.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В условиях 30-градусных морозов в среду объемы потребления в пиковый час с 19:00 до 20:00 достигали почти 15 тысяч мегаватт. Рекордным является показатель 7 января 2016 года – 15 105 мегаватт.

Национальный оператор электросетей Fingrid считает, что вечером в четверг после 17 часов страна вероятно зафиксирует новый рекорд потребления, и призывает экономить в пиковое время.

"Надеемся, что граждане запланируют потребление на конец вечера и ночь, когда цены ниже. Например, нагрев сауны, зарядку электромобиля или нагревание бойлера", – отметил менеджер Fingrid Туомас Раухала.

Несмотря на некоторые проблемы с внутренней генерацией, объемов электроэнергии достаточно для удовлетворения потребностей, в том числе благодаря импорту из Швеции и Эстонии. Доля импорта в потреблении в настоящее время составляет 20%, а в менее экстремальные холода Финляндия нередко экспортирует электроэнергию соседям.

Почасовые цены на электроэнергию также выросли в несколько раз, до 40 евроцентов. В течение пятницы цены все еще могут оставаться высокими, а на выходных прогнозируемо упадут до 10-15 евроцентов за киловатт-час.

В соседней Швеции из-за морозов также существенно выросли цены на электроэнергию. В отдельных районах на юге страны – коллапс на дорогах из-за последствий снегопада.