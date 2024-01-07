У Фінляндії через морози скасують потяги далекого прямування

У Фінляндії державна залізнична компанія VR скасує поїзди далекого прямування на початку наступного тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Морози, як і раніше, ускладнюватимуть рух транспорту.

У понеділок, вівторок і середу поїзди буде скасовано щонайменше на маршрутах Сейняйокі-Вааса, Гельсінкі-Порі, Тампере-Порі, Тампере-Ювяскюля, Ювяскюля-Гельсінкі, Тампере-Турку та Іматра-Гельсінкі.

Пасажирів пересаджуватимуть на інші поїзди або автобуси. Компанія VR обіцяє відшкодувати вартість квитків тим, для кого не знайдеться відповідної альтернативи.

У вихідні VR скасував близько 60 рейсів. Крім того, поїзди йдуть із запізненням.

У ніч проти п’ятниці у Фінляндії зафіксували найнижчу температуру XXI століття – в аеропорту Енонтекіо стовпчик термометра опустився до -44,3°С.

Через сильні морози Фінляндія може встановити національний рекорд споживання електроенергії.

У сусідній Швеції через морози також суттєво зросли ціни на електроенергію. В окремих районах на півдні країни – колапс на дорогах через наслідки снігопаду.