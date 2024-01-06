Глава МИД Франции: Не Израилю решать будущее сектора Газа

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отвергла озвученные Израилем идеи об обустройстве сектора Газа после завершения нынешнего конфликта, подчеркнув, что этот вопрос должны решать сами палестинцы.

Об этом Колона сказала накануне в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

По словам главы французского МИД, "не Израиль должен определять будущее Газы, которая является палестинской землей". "Нам нужно вернуться к принципу международного права и соблюдать его", – сказала она.

Колонна отдельно прокомментировала ранее озвученные двумя крайне правыми министрами Израиля предложения выселить палестинцев из Газы, подчеркнув, что такие призывы являются "безответственными" и "отдаляют нас от решения".

"Газа – палестинская земля, которая хочет стать частью будущего палестинского государства. Мы поддерживаем решение о двух государствах, являющихся единственным жизнеспособным вариантом. Газа и Западный берег (реки Иордан. – Ред.) вместе должны быть частью будущего палестинского государства", – пояснила глава МИД Франции.

Заявление Колонны появилось на фоне озвученных израильским министром обороны Йовом Галлантом предложений послевоенного устройства Газы – так называемого плана четырех углов, предусматривающего закрепление роли палестинцев в управлении сектором, но сохранение Израиля как гаранта безопасности.

После нападения террористической группировки ХАМАС из сектора Газа на Израиль 7 октября 2023 г. началась очередная острая фаза арабо-израильского конфликта. В результате боевых действий от рук террористов погибли около 1140 человек, еще около 250 стали заложниками ХАМАС в Газе.

Международное сообщество ранее неоднократно говорило, что результатом нынешнего обострения должно стать образование международно признанного государства Палестина, что сделало бы невозможным насилие в будущем.