Блинкен: Война Израиля с ХАМАС может дать метастазы

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война между Израилем и ХАМАС, которая сейчас сосредоточена в Газе, "может легко дать метастазы" за пределами палестинской территории, поскольку "глубокая напряженность" в регионе повышает перспективу более широкого конфликта.

Его заявление приводит телеканал ABC News, сообщает "Европейская правда".

По словам американского госсекретаря, такие боевые действия "приведут к еще большей опасности и страданиям".

Блинкен добавил, что во время своего визита на Ближний Восток будет поднимать вопрос о необходимости делать больше для предотвращения жертв среди гражданского населения.

"Слишком много палестинцев, невинных палестинцев, уже погибло", – сказал он.

Также Блинкен заявил, что Израиль должен сделать больше для защиты гражданских в секторе Газа, а палестинцы, перемещенные из-за войны, должны "вернуться домой".

Он назвал предложения некоторых израильских министров и законодателей по выселению палестинцев из Газы "безответственными" и "провокационными" и заявил, что ООН должна играть "решающую роль" в расселении перемещенных лиц.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена настаивала на выводе части израильских войск из сектора Газа.

Телеканал CNN со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника ранее сообщил, что постепенное сокращение количества израильских войск в Газе свидетельствует о постепенном переходе к фазе войны с меньшей интенсивностью.