Дуда назвал противозаконными повторные приговоры против двух экс-чиновников МВД, которых ранее помиловал

Президент Польши Анджей Дуда считает антиконституционными новые приговоры суда в отношении двух экс-чиновников МВД.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Дуда сказал, что категорически не согласен с решением суда и считает его "полным нарушением конституционных норм", потому что уже воспользовался правом президентского помилования по этому делу.

"Акт помилования может быть либо амнистией, либо отменой решения. В данном случае это была отмена решения, освобождающего их (экс-министров) от юридической ответственности. Это было осуществлено соответствующим президентским актом, который остается действующим, непрерывным и действующим. Ничто не может изменить это, никакое судебное решение. Это вопиющее нарушение конституции относительно президентских прерогатив", – заявил Анджей Дуда, добавив, что считает суды предвзятыми.

"Их осудили просто потому, что они боролись с коррупцией", – добавил он.

Напомним, в среду бывших главу Министерства внутренних дел Польши Мариуша Каминского и его заместителя Мацея Вонсика приговорили к двум годам заключения по делу о "земельном скандале".

Ранее бывший депутат от партии "Право и справедливость" Томаш Качмарек, известный как "агент Томек", и бывший офицер CBA дал показания в прокуратуре, обвиняя экс-главу МВД Мариуша Каминского и его заместителя Мацея Вонсика в передаче журналистам секретных документов.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Спецслужбы против оппозиции: как "агент Томек" создал проблему для старой власти Польши.