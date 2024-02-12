Глава норвежской разведки: Россия за год стала сильнее и имеет преимущество в войне

Глава Службы разведки при Министерстве обороны Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенс заявил, что за последний год Россия заметно усилила позиции и достигла успеха в ведении боевых действий против Украины, несмотря на международные санкции.

Об этом он рассказал в интервью норвежскому телеканалу TV2, сообщает "Европейская правда".

Стенсенс назвал полномасштабную войну в Украине "Первой мировой войной в цвете": обе стороны имеют укрепленные позиции, наступательные операции ограничены и не приводят к существенным изменениям, важную роль играет артиллерия.

При этом Украина не способна сама производить необходимое оружие и "полностью зависит от материальной поддержки Запада", при этом значительная часть западной техники, которую она уже получила, была "потеряна или использована", говорит глава разведки Норвегии.

В то же время Россия, по его оценке, "находится в процессе получения военного превосходства" и уже способна увеличить производство боеприпасов и высокоточного оружия дальнего действия.

Стенсенс перечислил несколько мер, где РФ преуспела: Россия сможет призвать примерно втрое больше людей, чем Украина; Москва справляется с западными санкциями лучше, чем ожидалось; а производство российских вооружений происходит более высокими темпами.

"Мы видим, что России понадобится меньше времени на восстановление после войны, чем мы оценивали в прошлом году", – говорит глава норвежской Службы разведки.

В связи с этим Стенсенс призывает Европу готовиться "к большим изменениям и более непредсказуемой ситуации", в частности того, что Россия "будет использовать все свои инструменты, чтобы попытаться повлиять на Запад".

Напомним, на прошлой неделе министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам призвал готовиться к возможному конфликту даже после завершения полномасштабной войны России против Украины.

Похожие заявления в последнее время прозвучали от военных многих других стран. К примеру, министр обороны Германии предполагает, что Россия может напасть на кого-то из членов НАТО через 5-8 лет.