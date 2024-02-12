Остин из-за госпитализации не поедет в Брюссель, "Рамштайн" проведут онлайн

Глава Пентагона Ллойд Остин из-за срочной госпитализации не поедет в Брюссель для участия во встрече министров обороны стран НАТО и заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на этой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом американским журналистам сообщил собеседник в Пентагоне, его цитируют, в частности, Reuters и CNN.

По словам анонимного чиновника, Остин из-за госпитализации в минувшие выходные был вынужден отменить командировку в Брюссель и передал свои полномочия заместителю Кэтлин Хикс.

Заседание в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 14 февраля параллельно со встречей министров обороны стран НАТО, из-за этого состоится в виртуальном формате, добавил собеседник СМИ.

Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, куда госпитализировали Остина, не смог спрогнозировать, как долго он будет находиться в больнице, однако отметили, что текущая проблема с мочевым пузырем не повлияет на его ожидаемое полное выздоровление от рака.

Как известно, Остин с 1 января находился в больнице из-за осложнений после операции. В Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты.

После этого в США возникла значительная огласка вокруг госпитализации главы Пентагона из-за того, что Байден и высшие должностные лица администрации Белого дома первое время даже не знали, что Остин в больнице.

15 января Ллойда Остина выписали из больницы, а 29 января он вернулся в Пентагон.