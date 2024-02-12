Остін через госпіталізацію не поїде в Брюссель, "Рамштайн" проведуть онлайн

Голова Пентагону Ллойд Остін через термінову госпіталізацію не поїде до Брюсселя для участі в зустрічі міністрів оборони країн НАТО та засіданні Контактної групи з питань оборони України цього тижня.

Як пише "Європейська правда", про це американським журналістам повідомив співрозмовник у Пентагоні, його цитують зокрема Reuters і CNN.

За словами анонімного посадовця, Остін через госпіталізацію минулими вихідними був змушений скасувати відрядження до Брюсселя й передав свої повноваження заступниці Кетлін Гікс.

Засідання у форматі "Рамштайн", яке мало відбутись 14 лютого паралельно з зустріччю міністрів оборони країн НАТО, через це відбудеться у віртуальному форматі, додав співрозмовник ЗМІ.

Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда, куди госпіталізували Остіна, не зміг спрогнозувати, як довго він перебуватиме у лікарні, однак наголосили, що поточна проблема з сечовим міхуром не вплине на його очікуване повне одужання від раку.

Як відомо, Остін з 1 січня перебував в лікарні через ускладнення після операції. У Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда оголосили, що в Остіна був діагностований рак простати.

Після цього у США виник значний розголос довкола госпіталізації глави Пентагону через те, що Байден і вищі посадовці адміністрації Білого дому перший час навіть не знали, що Остін у лікарні.

15 січня Ллойда Остіна виписали з лікарні, а 29 січня він повернувся в Пентагон.