Дуда: поддержка Польши остается неизменной, Путину нельзя дать победить

Президент Польши Анджей Дуда ко второй годовщине полномасштабной войны заверил, что поддержка Варшавой Киева в противодействии российской агрессии останется неизменной.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

"Мы поддерживали, поддерживаем и продолжим поддерживать Украину в борьбе за свободу! Сейчас эта поддержка все еще остается жизненно необходимой. Независимо от нашей "усталости от войны". Свободный мир не должен допустить триумфа Путина и России", – заявил Анджей Дуда.

Вместе с заявлением он опубликовал видео с кадрами поездок в Украину.

Prezydent @AndrzejDuda: Wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać Ukrainę w jej walce o wolność! Dzisiaj to wsparcie jest nadal niezwykle potrzebne. Niezależnie od zmęczenia wojną. Wolny świat nie może dopuścić do tego, żeby Putin i Rosja zatriumfowali. pic.twitter.com/VDSHEkBZMy — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 24, 2024

Также в канцелярии Дуды напомнили о помощи Польши с приемом украинцев, которые спасались от войны, многочисленные дипломатические усилия в поддержку Украины и другие проекты, как обучение для специалистов служб чрезвычайных ситуаций, медиков, психологов, к координации которых была привлечена в том числе первая леди.

Как известно, в последние недели отношения Украины и Польши дополнительно осложнились из-за обострения протеста польских фермеров, которые выступают против запланированного продления льготного режима торговли ЕС с Украиной и хотят дополнительных ограничений для украинского агроимпорта.

За последнюю неделю произошли первые инциденты с рассыпанием украинских зерновых грузов и первые случаи блокирования железной дороги, произошел скандал из-за пропутинского плаката одного из фермеров, за который ему теперь грозит до 5 лет заключения.

С украинской стороны в ответ провели акцию украинские перевозчики, по инициативе аграриев к одному из КПП привезли уничтоженную обстрелами сельскохозяйственную технику.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил польского премьера Дональда Туска провести правительственную встречу на границе, но Туск отказался с аргументами, что такая встреча имела бы чисто символическое значение, тогда как нужна техническая работа правительственных команд.

Несмотря на это, украинская правительственная команда все равно приехала на границу.

Читайте также: Почему блокада границы не означает отказа Польши от проукраинского курса.