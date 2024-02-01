Шольц: Страны ЕС делают недостаточно для поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что европейские страны делают недостаточно для поддержки Украины в войне с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, он сказал после внеочередного саммита ЕС 1 февраля.

Шольц отметил: "Во многих столицах следует задать вопрос: действительно ли мы делаем достаточно?"

"Ответ в большинстве случаев может быть только "нет", – сказал он.

При этом он подчеркнул, что Германия, которая является крупнейшим сторонником Украины в Европе в плане военной помощи, не может оказывать эту помощь самостоятельно.

В целом же Шольц заявил, что доволен результатами саммита ЕС в Брюсселе. Тот факт, что 27 стран-членов ЕС расчистили путь для новых миллиардных объемов помощи Украине, является хорошей новостью для Европейского Союза и хорошей новостью для Украины, сказал он в Брюсселе.

"Это был очень успешный саммит", – заявил Шольц.

Напомним, лидеры ЕС в четверг преодолели долговременную оппозицию Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.

В выводах саммита говорится о том, что Украина сможет получать средства при соблюдении ряда условий. Также там сказано, что лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты по программе, а через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотр всей многолетней финансовой рамки.