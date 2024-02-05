FT: Позиция Германии по фонду военной поддержки Украины задерживает его реформу

Позиция Германии замедляет предложенную реформу фонда, из которого ЕС покрывает расходы на помощь Украине оружием – речь о выделении 5 млрд евро в год.

Об этом сообщило издание The Financial Times со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Европейский фонд мира нуждается в дополнительном финансировании, чтобы страны ЕС могли частично получить возмещение расходов на поставку оружия.

Но предложенное расширение фонда до 5 млрд евро в год задерживается, поскольку страны спорят о том, каким образом изменить фонд, чтобы он лучше отвечал потребностям Украины и помогал европейской оружейной промышленности удовлетворять их.

"Брюссель говорит: "Сначала заплати, потом получи возмещение", – сказал один из чиновников ЕС, участвовавший в переговорах. Но Германия и другие страны, выступающие за отход от модели возмещения, утверждают, что они не должны этого делать.

Берлин находится в условиях жестких бюджетных ограничений после решения конституционного суда, который выразил несогласие с бюджетными договоренностями.

Германия требует, чтобы стоимость оружия, которое она поставляет Киеву на двусторонней основе, засчитывалась как ее доля в фонде. Меньшие страны говорят, что это резко сократит объем фонда.

"Они (немцы) не хотят говорить ни "да" деньгам, ни "нет", не будучи уверенными в том, что (условия) приемлемы для них", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС, который участвовал в дискуссиях с лидерами на прошлой неделе, говоря о позиции Германии.

На саммите ЕС 1 февраля канцлер Германии Олаф Шольц настаивал на том, что соглашение по предложенной реформе Европейского фонда мира должно включать предложения, сделанные странами-членами, утверждают источники.

Крупные вкладчики фонда говорят, что небольшие страны, такие как государства Балтии, получили большие компенсации из фонда за отправку устаревшего оружия советских времен в Украину и использовали эти деньги для модернизации собственных вооружений.

Другим камнем преткновения является скорость, с которой Европейский фонд мира перейдет от возмещения расходов странам к финансированию контрактов на поставку оружия.

Страны с крупной оружейной промышленностью, такие как Германия и Франция, настаивают на быстрых изменениях и "получат наибольшую выгоду", сказал представитель ЕС, и "другие очень хорошо это понимают".

Официальные лица, участвующие в переговорах, говорят, что они стремятся найти компромиссное решение до конца февраля.

Германия в этом году запланировала самый большой среди стран ЕС двусторонний вклад на военную помощь Киеву – почти 8 млрд евро.

На саммите ЕС 1 февраля лидеры стран-членов решили, что вопрос с реформированием Европейского фонда мира должен быть решен до марта.